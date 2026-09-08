Bilecik'te avcıların vurduğu 285 kiloluk dev domuz kepçeyle kaldırıldı - Son Dakika
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Bilecik'te avcıların vurduğu 285 kiloluk dev domuz kepçeyle kaldırıldı

Bilecik\'te avcıların vurduğu 285 kiloluk dev domuz kepçeyle kaldırıldı
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Bilecik'te İstasyon Avcılar Kulübü üyesi Hüseyin Cansız, Selbükü Köyü'nde köpeklerin kovaladığı dev domuzu vurarak öldürdü. Kepçeyle kaldırılıp tartılan domuzun 285 kilo gelmesi diğer avcıları hayrete düşürdü.

Bilecik'te dün avcılar tarafından vurulan 285 kiloluk dev domuz görenleri hayrete düşürdü.

Bilecik merkez İstasyon Avcılar Kulübü üyesi Hüseyin Cansız ve arkadaşları domuz avı için Selbükü Köyü'ne gittiler. Hüseyin Cansız alanda köpekler tarafından kovalanan dev bir domuzu vurarak, öldürdü. Ardından domuzun çok büyük olması nedeniyle kepçe yardımı ile kaldıran Hüseyin Cansız ve arkadaşları hayvanı bir de tarttılar. 285 kilo dev domuz diğer avcılar görünce hayretlerini gizleyemediler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te avcıların vurduğu 285 kiloluk dev domuz kepçeyle kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te avcıların vurduğu 285 kiloluk dev domuz kepçeyle kaldırıldı - Son Dakika
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