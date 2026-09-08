Bilecik\'te avcıların vurduğu 285 kiloluk dev domuz kepçeyle kaldırıldı

Bilecik'te dün avcılar tarafından vurulan 285 kiloluk dev domuz görenleri hayrete düşürdü.

Bilecik merkez İstasyon Avcılar Kulübü üyesi Hüseyin Cansız ve arkadaşları domuz avı için Selbükü Köyü'ne gittiler. Hüseyin Cansız alanda köpekler tarafından kovalanan dev bir domuzu vurarak, öldürdü. Ardından domuzun çok büyük olması nedeniyle kepçe yardımı ile kaldıran Hüseyin Cansız ve arkadaşları hayvanı bir de tarttılar. 285 kilo dev domuz diğer avcılar görünce hayretlerini gizleyemediler.