Bilecik'te Bayram Temizliği: Cami Bahçeleri ve Duraklar Yıkanarak Temizlendi - Son Dakika
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Bilecik'te Bayram Temizliği: Cami Bahçeleri ve Duraklar Yıkanarak Temizlendi

Bilecik\'te Bayram Temizliği: Cami Bahçeleri ve Duraklar Yıkanarak Temizlendi

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, bayram öncesi cami bahçelerini ve durakları tazyikli suyla yıkayarak temizledi. Çalışmalarda çevredeki atıklar da toplandı. Mahalle sakinleri, yapılan temizlik için teşekkür etti.

29.03.2025 14:28  Güncelleme: 14:30
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Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları tarafından Bilecik'teki bütün cami bahçeleriyle duraklar yıkanarak, temizlendi.

Bayrama hazırlık kapsamında yapılan temizlik çalışmasında cami bahçeleriyle duraklar tazyikli suyla yıkanarak, temizlendi. Duraklarda gerekli bakım ve onarımların da yapıldığı çalışmalar kapsamında ayrıca çevrede kötü görüntü oluşturan çöp ve atıklar toplandı. Mahalle sakinleri yapılan temizlik dolayısıyla temizlik işleri müdürlüğü görevlilerine teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Bayram Temizliği: Cami Bahçeleri ve Duraklar Yıkanarak Temizlendi - Son Dakika

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