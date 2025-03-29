Bilecik\'te Bayram Temizliği: Cami Bahçeleri ve Duraklar Yıkanarak Temizlendi

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları tarafından Bilecik'teki bütün cami bahçeleriyle duraklar yıkanarak, temizlendi.

Bayrama hazırlık kapsamında yapılan temizlik çalışmasında cami bahçeleriyle duraklar tazyikli suyla yıkanarak, temizlendi. Duraklarda gerekli bakım ve onarımların da yapıldığı çalışmalar kapsamında ayrıca çevrede kötü görüntü oluşturan çöp ve atıklar toplandı. Mahalle sakinleri yapılan temizlik dolayısıyla temizlik işleri müdürlüğü görevlilerine teşekkür etti. - BİLECİK