Daire Başkanları Bilecik'teki Cami İnşaatlarını İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Daire Başkanları Bilecik'teki Cami İnşaatlarını İnceledi

Daire Başkanları Bilecik\'teki Cami İnşaatlarını İnceledi

Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Yatırım Emlak ve Teknik Hizmetler Daire Başkanı Hamit Albayrak ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Zeynel Abidin Akduman, Bilecik'te henüz tamamlanmayan cami inşaatlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İl Müftüsü Ali Erhun tarafından karşılanan daire başkanları, Şeyh Edebali Üniversitesi Camii ve Ertuğrulgazi Camii inşaatlarını gezerek bilgi aldılar.

01.03.2024 10:53  Güncelleme: 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te henüz yapımı tamamlanmayan cami inşaatlarını daire başkanları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Yatırım Emlak ve Teknik Hizmetler Daire Başkanı Hamit Albayrak ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Zeynel Abidin Akduman, cami inşaatlarında incelemelerde bulundular.

İl Müftüsü Ali Erhun tarafından karşılanan Daire Başkanları Hamit Albayrak ve Zeynel Abidin Akduman, Şeyh Edebali Üniversitesi Camii inşaatını gezerek Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Karaakurt ve yetkililerden bilgi aldılar. Akabinde Ertuğrulgazi Camii inşaatlarını gezen daire başkanları camin müştemilatında incelemelerde bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Zeynel Abidin, Bilecik, Cami, Emlak, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Daire Başkanları Bilecik'teki Cami İnşaatlarını İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 12:39:38. #1.13#
SON DAKİKA: Daire Başkanları Bilecik'teki Cami İnşaatlarını İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement