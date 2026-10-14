Bilecik\'te Çocuk Meclisi\'nin topladığı atık piller geri dönüşüm için teslim edildi

Bilecik'te Çocuk Meclisi'nin topladığı atık piller geri dönüşüm için teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bilecik Kent Konseyi Çocuk Meclisi, çevre bilincini artırmak amacıyla atık pil toplama çalışması gerçekleştirdi. Çocuk Meclisi üyelerinin topladığı atık piller, çevre dostu yöntemlerle geri dönüşüme kazandırılması için Bilecik Belediyesi yetkililerine teslim edildi.
Bilecik'te çocukların topladığı atık piller geri dönüşüme kazandırılacak.
Bilecik Kent Konseyi Çocuk Meclisi çevre bilincini artırmak amacıyla atık pil toplama çalışması gerçekleştirildi. Çocuk Meclisi üyelerinin topladığı atık piller, çevre dostu yöntemlerle geri dönüşüme kazandırılması amacıyla Bilecik Belediyesi yetkililerine teslim edildi.
Çalışmayla çevrenin korunmasına ve geri dönüşüm bilincinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması hedeflendi. Bilecik Kent Konseyi, daha temiz bir çevre ve yaşanabilir bir gelecek için çalışmaya katkı sunan herkese teşekkür etti.
Kaynak: İHA
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