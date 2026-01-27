Bilecik\'te çocuklar kukla gösterisi ve tiyatroyla eğlendi

Bilecik'te yarıyıl tatiline giren çocuklar için kukla gösterisi ve tiyatro oyunları düzenlendi.

Bilecik Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline giren çocuklar için hazırlanan gösteri ve tiyatro oyunları, çocuklarla buluştu. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın çocuklara karne hediyesi olarak hazırladığı etkinlikler kapsamında kukla gösterisi ve tiyatro oyunu sahnelendi. 'Karne Hediyemiz Melek Başkan'dan' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde Vantrolog Çiğdem Çelebi tarafından kukla gösterisi sunulurken, 'Yıldız Avcısı' adlı tiyatro oyunu da çocukların beğenisine sunuldu. Toplam 5 seans halinde gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar eğlenceli anlar yaşarken, aynı zamanda birçok konuda yeni bilgiler edindi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Çocuklarımızın hem eğlenerek hem de öğrenerek güzel bir tatil geçirmelerini istedik. Onların yüzündeki mutluluk bizim en büyük motivasyonumuz, çocuklar için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK