Bilecik'te Çöplük Yangını Kontrol Altına Alındı

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Bilecik'te çöplük yangını

BİLECİK - Bilecik'te çöplük alanda çıkan yangına ekipler söndürmek için müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesi'nde bulunan çöplüğe kül dökülmesi sonrası yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Dumanlar ise Bilecik'in bir çok bölgesinden görüldüğü gözlemlendi.