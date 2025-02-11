Bilecik\'te Deprem Bilinçlendirme Eğitimi

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Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Kumral Abdal Anadolu Lisesi Afete Hazırlık Kulübü tarafından okul öğrencilerine yönelik olarak 'Deprem Bilinçlendirme ve Farkındalık Eğitimi' verildi.

Afete Hazırlık Kulübü öğrencileri danışman öğretmen Ahmet Arın'la birlikte okul öğrencilerine 'Deprem Bilinçlendirme ve Farkındalık Eğitimi' gerçekleştirdi. Tüm sınıflarda yapılan etkinlikte deprem anında nasıl hareket edileceği, çök-kapan-tutun hareketini doğru bir şekilde yapmanın önemi, sarsıntı esnasında koşma-kaçma gibi hareketlerden uzak durulması gerektiği, merdiven-asansör-balkon gibi bölgelerin deprem anında en dayanıksız bölgeler olduğu gibi hususlarda bilgilendirmeler yapıldı. 6 Şubat depremi dolayısıyla yapılan etkinlikte, tüm öğrenci ve öğretmenlere Bilecik İl AFAD Müdürlüğü'nden temin edilen 'Afet Kiti' dağıtıldı. - BİLECİK