Bilecik'te Destek İcmalleri Askıya Alındı - Son Dakika
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Bilecik'te Destek İcmalleri Askıya Alındı

Bilecik'te Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği icmalleri 5 gün askıya alındı.

12.12.2024 11:02
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Bilecik'te Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği'nin 5 gün süreyle askıya çıkarıldığı belirtildi.

Konu hakkında Gölpazarı İlçe Tarım Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2024 üretim yılına ait 'Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği' icmallerin 5 gün süreyle askıya çıkarıldığı söylendi. Açıklamada, "2024 üretim yılına ait Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği (Arpa, buğday, çavdar, tritikale ve yulaf ürünleri için) İcmalleri 9 Aralık 2024 tarihleri arasında 5 gün süreyle askıya çıkarılmıştır. Çiftçilerin mağduriyet yaşamaması için, icmal listelerini kontrol ederek bilgilerinde hata bulunanların 13 Aralık 2024 Cuma gününe kadar bağlı bulundukları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yazılı olarak itiraz etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirilmeyecektir" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Destek İcmalleri Askıya Alındı - Son Dakika

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