Bilecik\'te Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarının önlenmesi ve vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar alanında ve çevredeki işyerlerinde bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

'Güvende olmak, bilmekle başlar' sloganıyla yürütülen faaliyet kapsamında; iletişim yoluyla dolandırıcılık, farklı dolandırıcılık yöntemleri ve genel güvenlik önlemleri hakkında vatandaşlara bilgi verildi. Ekipler, dolandırıcılık mağduru olmamak için dikkat edilmesi gereken hususlara değinerek, özellikle telefon ve internet yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarılarda bulundu. Polis ekipleri, hem esnafla hem de pazara gelen vatandaşlarla birebir görüşerek broşürler dağıttı, karşılaştıkları sorunları dinledi ve gerekli bilgilendirmeleri yaptı. - BİLECİK