Bilecik'te Dolmuş Sürücüleri Belediyeye Girmeye Çalıştı

Dolmuş sürücüleri otobüslerin camını kırıp belediyeye girmeye çalıştı

Dolmuş sürücüleri hizmet vermedi, vatandaş mağdur oldu

BİLECİK - Bilecik Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı'nda alınan karar gereği öğrencilere uygulanması talep edilen indirim kararı sonrası hizmet vermeyi durduran dolmuş sürücüleri vatandaşlara mağduriyet yaşattı.

Bilecik Belediyesi Ücret ve Tarife Komisyonunda oy birliğiyle alınan karar meclis gündeminde ele alınarak karara bağlandı. Belediye meclis üyelerinin kararına tepki gösteren M plakalı dolmuş sürücüleri, ulaşım hizmetini durdurdu. Vatandaşlar ve üniversite öğrencileri olmak üzere yüzlerce kişiye ulaşım imkanının sunulduğu belediye araçları, dolmuş sürücülerinin darbeleri sonucunda kırıldı. Dolmuş sürücüleri belediye araçlarının camlarını kırarak, vatandaşların belediye araçlarına binmelerine engel oldu. Zabıta Müdürlüğü görevlileri tarafından görüntülerin kaydedildiği olaya Emniyet Müdürlüğü görevlileri de müdahale etti.

Vatandaşlar dolmuş sürücülerine tepki gösterdi

Yaşanan gelişmeler sonrasında vatandaşların mağdur olmaması için harekete geçen Bilecik Belediyesi ilgili birimleri tarafından güzergahlara belediye araçlarıyla ulaşım imkanı sağlandı. Zabıta Müdürlüğü görevlileri de güzergahlardaki nöbetini sürdürerek, vatandaşlara gerekli bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.

Dolmuş sürücüleri daha sonra belediye binası önünde arbede çıkardı

Çarşı merkezinde buluşan otobüs sürücüleri daha sonra yürüyerek, belediye binası önünde bir araya geldi. Belediye binası kapıları önünde Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile arbede yaşayan dolmuş sürücüleri vatandaşlara da zorluk çıkardı.