Bilecik'te Down Sendromlu Çalışanların Mutluluğu Paylaşıldı

22.08.2025 10:05  Güncelleme: 10:07
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik ekipleri, +1 Mutluluk Kafe'de down sendromlu Rabia'nın doğum gününü kutlayarak toplumsal dayanışma örneği sergiledi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, +1 Mutluluk Kafe'ye anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Engelsiz Yarınlar Derneği üyeleriyle birlikte, Bilecik Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren +1 Mutluluk Kafe'ye ziyaret kapsamında, kafenin down sendromlu çalışanlarından Rabia'nın doğum günü kutlandı. Polisler ve dernek üyeleri, bu özel günde Rabia'nın sevincine ortak olarak mutluluğu birlikte paylaştı. Toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı amaçlayan etkinlikte, özel bireylerin istihdam edildiği +1 Mutluluk Kafe'nin önemine de dikkat çekildi. Bilecik Belediyesi tarafından hayata geçirilen kafe, down sendromlu bireylerin sosyal yaşama katılımını artırma ve iş gücüne dahil olma hedefiyle takdir topluyor.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Çünkü biliyoruz ki mutluluk paylaştıkça çoğalır, engeller ise sevgiyle aşılır" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

