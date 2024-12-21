Bilecik\'te Geleceğe Yön Veren Dernek Kuruldu

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, çocukların geleceğine yönelik en sevimli protokol imzasını attı.

Valilik koordinesinde, Türkiye genelinde yalnızca 8 ilde bulunan çocuk derneklerinin bir yenisi de Bilecik'te faaliyetlerine başladı. Protokol imzasının hemen ardından açıklama yapan Vali Şefik Aygöl; "Geleceğe Yön Veren Çocuklar Derneği, çocuklarımızın: Eğitim alanında kendilerini geliştirmeye yönelik projelerle, sosyal ve sportif etkinlikler ile daha aktif bireyler olmalarına, kültürel geziler ile tarih ve medeniyet bilincini artırmaya katkı sağlaması hedefleniyor. Çocuklarımızın geleceğini şekillendiren bu güzel adım şehrimize hayırlı olsun" dedi. - BİLECİK