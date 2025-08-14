Bilecik\'te Genç Çiftlere İndirim Projesi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Aile Yılı kapsamında evlilik hazırlığı yapan gençlere yönelik önemli bir projeyi hayata geçirdi.

Bilecik il genelindeki yerel işletmelerle yapılan protokol çerçevesinde, genç çiftlere özel indirim anlaşmaları devreye alındı. Aile ve Gençlik Fonu desteğiyle uygulamaya konulan proje sayesinde, düğün alışverişi ve ev kurma sürecinde ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerde önemli oranlarda indirimler sağlanacak.

İş yerlerine 'Aile yılına özel indirimler burada' etiketi

Projenin tanıtımı kapsamında, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, anlaşma sağlanan işletmeleri tek tek ziyaret ederek 'Aile yılına özel indirimler burada' etiketlerini iş yerlerinin vitrinlerine yerleştirdi. Bu sayede genç çiftler, indirimli hizmet veren işletmeleri kolayca tespit ederek avantajlardan faydalanabilecek. Projeyle hem yeni yuva kuracak genç çiftlerin ekonomik yükünün hafifletilmesi hem de yerel esnafın desteklenmesi hedefleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, benzer uygulamaların ülke genelinde yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Anlaşmalı firmalar listesi yayınlandı. İndirim kampanyasına katılan firmaların güncel listesi, Aile ve Gençlik Fonu'nun resmi internet adresi olan ailegenclikfonu.aile.gov.tr üzerinden 'Kampanyalar' başlığı altında yayınlandı. İlgili çiftlerin bu listeyi düzenli olarak takip etmeleri öneriliyor. - BİLECİK