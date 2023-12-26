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Bilecik'te Gerçekleşen Gençler B Erkek Güreş Grup Müsabakaları Yoğun Katılımla Tamamlandı - Son Dakika
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Bilecik'te Gerçekleşen Gençler B Erkek Güreş Grup Müsabakaları Yoğun Katılımla Tamamlandı

Bilecik Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Gençler B Erkek Güreş Grup Müsabakaları, 18 il ve 314 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, müsabakaları yakından takip ederek, katılımcılara teşekkür etti ve Türkiye birinciliği yarışmalarına katılma hakkı elde eden sporcuları tebrik etti.

Bilecik\'te Gerçekleşen Gençler B Erkek Güreş Grup Müsabakaları Yoğun Katılımla Tamamlandı
26.12.2023 - 11:24,
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Bilecik'in ev sahipliği yaptığı Gençler B Erkek Güreş Grup Müsabakaları yoğun bir katılım ile tamamlandı.

Bilecik Atatürk Spor Salonunda düzenlenen Gençler B Erkek Güreş Grup Müsabakaları 18 ilden 314 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, müsabakaları yakından takip ederek, "Katılım sağlayan tüm sporcu, antrenör, idareci ve hakemlere teşekkür ederiz. Zonguldak ilinde yapılacak olan Türkiye birinciliği yarışmalarına katılma hakkı elde eden sporcuları tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bilecik'te Gerçekleşen Gençler B Erkek Güreş Grup Müsabakaları Yoğun Katılımla Tamamlandı - Son Dakika
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