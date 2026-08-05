Bilecik'te gıda denetimleri sürüyor - Son Dakika
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Bilecik'te gıda denetimleri sürüyor

Bilecik\'te gıda denetimleri sürüyor
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Bilecik'te gıda işletmelerine hijyen ve mevzuat denetimi yapıldı. Sağlık korunacak.

Bilecik'te gıda işletmelerine sıkı denetim gerçekleştirildi.

Denetimler, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili hükümleri, Gıda Hijyeni Yönetmeliği ile Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği'nin 'Sorumluluklar ve İzleme' başlıklı 10'uncu maddesi doğrultusunda hazırlanan 'Bulaşanlar Genel Talimatı' kapsamında gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında, gıda işletmelerinde mevzuata uygunluk, hijyen şartları ile bulaşanların kontrolüne yönelik uygulamalar incelenirken, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanmasına yönelik kontroller titizlikle yürütüldü.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda, Bulaşanlar Genel Talimatı kapsamında ilimizdeki gıda işletmelerinde denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Üretimin her aşamasında gıda güvenilirliğini esas alıyor, halk sağlığının korunması için gerekli kontrolleri titizlikle gerçekleştiriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te gıda denetimleri sürüyor - Son Dakika

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