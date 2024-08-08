Bilecik'te Hayırsever İş İnsanı Orhan Karabuda Anaokulu Projesi İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
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Bilecik'te Hayırsever İş İnsanı Orhan Karabuda Anaokulu Projesi İçin Protokol İmzalandı

Bilecik\'te Hayırsever İş İnsanı Orhan Karabuda Anaokulu Projesi İçin Protokol İmzalandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde hayırsever iş insanı Orhan Karabuda tarafından yaptırılacak olan anaokulu projesi için hayırseverlik protokolü imzalandı. Protokol törenine Bilecik Valiliği, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırsever iş insanı Orhan Karabuda katıldı. Yapılacak okul, Karabuda çiftinin ismini taşıyacak.

08.08.2024 11:13  Güncelleme: 11:15
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde hayırsever iş insanı Orhan Karabuda tarafından yaptırılacak olan anaokulu projesi için hayırseverlik protokolü imzalandı.

Söğüt'te yapılması planlanan anaokulu projesi için Bilecik Valiliği, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırsever iş insanı Orhan Karabuda arasında hayırseverlik protokolü imzalandı. Bilecik Valiliğinde düzenlenen protokol törenine; Vali Şefik Aygöl, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ve İş insanı Orhan Karabuda ve eşi Ülkü Karabuda, Karabuda ailesinin yakınları katıldı. Protokol kapsamında yapılacak okul, Orhan Karabuda ve eşi Ülkü Karabuda'nın ismini taşıyacağı belirtildi.

Protokol töreninde konuşan Vali Şefik Aygöl, ilk defa Bilecikli bir iş insanı tarafından bir okul yaptırıldığını belirterek, "Bilecik'te hayırlı bir iş için buradayız. Söğüt İlçemizde birazdan inşallah imzalarını atacağımız protokol ile hayırseverimiz Orhan Karabuda ve eşi Ülkü Karabuda adını taşıyacak ve maliyeti kendileri tarafından karşılanacak bir hayırseverlik protokolü üzerine bir okul çalışması olacak. Benim için de heyecanlı bir gün. Bilecik'te görev yaptığım süre içerisinde ilk defa hayırseverlik protokolü imzalayacağım. Ayrıca Bilecik tarihinde Bilecik kökenli bir iş adamımızın yapmış olduğu ilkokulumuz olacak. Bunun da ilkini ve ayrı gururunu yaşıyoruz. Orhan Bey 89 yaşında, Rabbim büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Geçtiğimiz günlerde kendisini ziyaret ettim. Maşallah hafıza, arzular, memleket için düşünceler ve fikirler hala 18'lik gibi. Sizler gibi memlekete gönül vermiş insanların sayısını artırsın, daim eylesin. Sizler başımızda olun ki biz daha güçlü şekilde önümüze bakalım çünkü geçmişini bilmeyen insanların gelecek kurma şansları yok. Protokolün hayırlı olmasını diliyorum. Burada yetişen çocuklarımız da inşallah sizlerin yolunda bu memlekete hizmete ve sancağımıza, bayrağımızı dalgalandırmaya devam edecekler inşallah. Söğüt'ümüze ve Bilecik'imize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Hayırsever iş insanı Orhan Karabuda da yaptığı konuşmada 1960 yılından beri Söğüt'te sanayici olduğunu belirtti. Protokolde katkısı olan Vali Şefik Aygöl'e teşekkürlerini ileten Karabuda, konuşmasında şunları aktardı:

"Hayırlı bir iş için buradayız. Temel atma töreninde de, açılış töreninde de inşallah yine bir arada oluruz. Okulun yapılması için beni teşvik eden, yardım eden, arsa tahsis eden valimize ve kaymakamımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Doğma büyüme Söğütlü'yüm. 50 yıldır diş hekimliğimi icra ettim. Diş hekimliğinden mezun olduğum 1960 senesinde Söğüt'ün nüfusu 2 bindi. Dolayısıyla muayenehanemi Eskişehir'de açmak mecburiyetinde kaldım, ama Söğüt ile hiçbir zaman irtibatımızı kesmedik. Söğüt'te 1960'tan itibaren arkadaşlarımla yaprağı ipek, toprağı kil, şimdi de altın oldu, taşı mermer olan Söğüt'ümüze bir şeyler yapmak için çok uğraş verdik. Allah'a çok şükür 3 fabrikanın kurulmasında da bana öncülük nasip etti. Eski büyüklerimiz yaş 70 iş bitmiş derlerdi. 89 yaşıma gireceğim ama gördüğünüz gibi daha benim işim bitmedi. Okulu da yapayım Allah kerim."

Konuşmaların ardından hayırseverlik protokolü imzalanırken iş insanı Orhan Karabuda, kendi yazdığı '80 yılda gördüklerim ve yaşadıklarım' adlı kitabını Vali Aygöl'e hediye etti. Vali Aygöl ise Karabudak çiftine, arşivden çıkardığı 1960 yılına ait evlilik belgesini hediye etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Hayırsever İş İnsanı Orhan Karabuda Anaokulu Projesi İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika

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