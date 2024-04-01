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İsmetpaşa Muhtarı İlhami Çınar 5. dönemde yeniden seçildi - Son Dakika
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Yerel

İsmetpaşa Muhtarı İlhami Çınar 5. dönemde yeniden seçildi

İsmetpaşa Muhtarı İlhami Çınar 5. dönemde yeniden seçildi

Bilecik'te 31 Mart 2024 Mahalli İdarelere Yerel Seçimleri sona ererken, İsmetpaşa Muhtarı İlhami Çınar 5. dönemde yeniden muhtar seçildi. Bilecik'te 13 mahallede yapılan seçimlerde 6 mahallede değişim yaşanırken, İlhami Çınar teşekkürlerini iletti. Ayrıca, diğer mahallelerde de yeni muhtarlar belirlendi.

01.04.2024 15:18  Güncelleme: 15:23
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Bilecik'te 31 Mart 2024 Mahalli İdarelere Yerel Seçimleri sorunsuz bir şekilde sona ererken, İsmetpaşa Muhtarı İlhami Çınar 5'inci döneminde yeniden muhtar seçildi.

31 Mart 2024 Mahalli İdarelere Yerel Seçimleri kapsamında Bilecik'te 13 mahallede onlarca muhtar adayı kıyasıya yarıştı. 13 mahallede 6'sı değişime giderken, İsmetpaşa Muhtarı İlhami Çınar 5'inci döneminde yeniden muhtar seçildi. Aynı zamanda Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı da olan Çınar, mahalle sakinlerine teşekkür ederek,"20 yılı bitirdiğim muhtarlıkta 25'inci yılıma giriyorum. Bizlere yeniden bu görevi layık gören tüm mahalle sakinlerine teşekkür ederim" dedi.

Öte yandan Bilecik'te İsmetpaşa Mahallesi - İlhami Çınar, Cumhuriyet Mahallesinde Cem Çevik, Ertuğrulgazi Mahallesinde Veysal Şeker, Bahçelievler Mahallesinde Uğur Baklacı Beşiktaş Mahallesinde Mustafa Vural, Gazipaşa Mahallesinde Özkan Yılmaz, İstiklal Mahallesinde Nesrin Mazlum, Hürriyet Mahallesinde Mehmet Yılmaz, İstasyon Mahallesinde Samet Özlü, Kayıboyu Mahallesinde Salih Yıldız, Pelitözü Mahallesinde Osman Göçmen, Orhangazi Mahallesinde Hayrettin Ceylan ve Osmangazi Mahallesinde Yasemin Sezer muhtar seçildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İsmetpaşa Muhtarı İlhami Çınar 5. dönemde yeniden seçildi - Son Dakika

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