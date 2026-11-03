Bilecik'te jandarmanın yolcu araçları denetiminde olumsuzluk yaşanmadı - Son Dakika
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Bilecik'te jandarmanın yolcu araçları denetiminde olumsuzluk yaşanmadı

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Bilecik\'te jandarmanın yolcu araçları denetiminde olumsuzluk yaşanmadı
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, Jandarma Genel Komutanlığı'nın özel trafik denetimi kapsamında Bilecik merkez ve ilçelerinde yolcu taşıyan araç ve sürücülerini eş zamanlı denetledi. Yapılan denetimlerde olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı bağlı trafik ekipleri yolcu taşıyan araç ve sürücülerine denetim gerçekleştirdi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Jandarma Genel Komutanlığı Özel Trafik Denetimi kapsamında yolcu taşıyan araç ve sürücülerine denetim gerçekleştirdi. Bilecik merkez ve ilçelerinde eş zamanlı yapılan denetimlerde birçok yolcu taşıyan araç ve sürücülerine gerekli denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuz yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA
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