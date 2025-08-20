Bilecik\'te Kamu Zararı İçin Hukuki Süreç Başlatılacak

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 3 dönem Bilecik Belediye Başkanlığı yapan 27. Dönem AK Parti Milletvekili Selim Yağcı'nın kararıyla oluşan 22 milyon TL'lik kamu zararı konusuyla ilgili adli tatilin ardından hukuki sürecin başlatılacağını söyledi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, geçtiğimiz günlerde kentte görev yapan yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. Subaşı, belediyede Selim Yağcı zamanında oluşturulan kamu zararına ilişkin sessiz kalmayacaklarını vurgulayarak, "Belediye Başkanı olarak kamunun bütün haklarını korumakla yükümlüyüm. Ne gerekiyorsa biz de o doğrultuda elbette ki ilerleyeceğiz. Haksız bir şekilde belediyenin kamu kaynağından para kaybettiği her noktayla ilgili, eğer süreç farklı boyutlara ulaşıyorsa, bununla ilgili hukuki tüm süreçleri başlatacağız. Şu an arkadaşlarımız dosyayı hazırlıyor. Şu an adli tatil dönemindeyiz, ancak adli tatil sonrası işlemler başlayacak ve başvuru yapılacak" ifadelerini kullandı.

Süreç nasıl yaşanmıştı

Bilecik-Sakarya-İstanbul karayolu üzerinde Medine Garı mimarisi ile yapılan Şehirler Arası Otobüs Terminali yapılırken, planlanan bir alanın imar planında değişikliğe gidilerek akaryakıt istasyonu alanına çevrilmesiyle başlamıştı. O dönemin Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'nın zamanında kamulaştırma süreci henüz tamamlanmamış olmasına rağmen, bu alan 2015 yılında satılmıştı. Sürece itiraz eden hak sahipleri, 2017 yılında Bilecik Belediyesi'ne dava açması sonucunda mahkeme, Bilecik Belediyesi'ni 22 milyon TL tazminat ödemeye mahküm edilmişti.