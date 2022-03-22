Bilecik'te kardan kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Bilecik'te kardan kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor

22.03.2022 13:40
Bilecik'te kardan kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor

Bilecik'te kardan kapanan yolları açma çalışmaları sürürken, Bozüyük ilçesinin en yüksek rakımlı olan Camiliyayla köyünde kar kalınlığım 1 metreye yaklaştı.

Bilecik'te kardan kapanan yolları açma çalışmaları sürürken, Bozüyük ilçesinin en yüksek rakımlı olan Camiliyayla köyünde kar kalınlığım 1 metreye yaklaştı.

Bilecik ve ilçelerini etkisi altına kar yağışı sonrası kapanan köy yolları İl Özel İdare ekiplerince açılırken, yüksek kesimlerdeki çalışmalar devam ediyor. Bozüyük'e 35 kilometre uzaklıkta, çam ormanları ile kaplı 1470 rakımlı Camiliyayla köy yolunda ekiplerin kar temizleme çalışmaları devam ediyor. Kar kalınlığı köyde 1 metreye ulaşırken, ekipleri ilçe ile köy arasındaki bağlantı yolunu açmak için canla başla çalışıyorlar. - BİLECİK

Bilecik'te kardan kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor

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Bilecik, Bozüyük, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik'te kardan kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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