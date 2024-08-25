Bilecik\'te Kooperatif Çevresinde Tehlike Uyarısı

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Bilecik'te İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı İlhami Çınar, Kozabirlik Kooperatifi'nin çevresinin tehlike saçtığını belirterek bir an önce önlem alınması için yetkililere çağrıda bulundu.

Muhtarlar Derneği Başkanı da olan İlhami Çınar, Koza Birlik Kooperatifi çevresi için yetkililere çağrıda bulundu. Bilecik İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak yönünde bulunan Koza Birlik Kooperatifi kapaklarının açık ve kırık bir şekilde durduğunu ve deforme olmuş tel örgülerin de tehlike oluşturduğunu dile getiren Muhtar Çınar, "Burada bizim evlatlarımız torunlarımız okuyor. Okulların açılmasına az bir zaman kaldı. Binanın etrafının düzgün bir şekilde çevrilerek güvenli şekle getirilmesi gerek. Yetkilileri geçen sene de uyardım ama hiçbir önlem alınmadı" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK