Bilecik\'te mahalleliyi çileden çıkaran 167 kiloluk domuzu Avcı Roçkolar vurdu

Bilecik'te mahalleliyi çileden çıkaran 167 kiloluk domuzu Avcı Roçkolar vurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te bahçeleri talan eden dev domuz, 'Avcı Roçkolar' adlı avcı grubunca Edebali Devlet Avlağı'nda vuruldu. Gerekli izinleri alan ekip, bir gün bekleyip 167 kilo gelen domuzla poz verdi.
Bilecik'te bir mahallede bahçelere musallat olan dev domuzu 'Avcı Roçkolar' vurdu.
Bilecik ormanlık alandan geceleri aç kaldığı için merkez Hürriyet Mahallesi Kayın Sokak üzerine inerek bahçelerdeki ekili ürünü talan eden dev domuz insanları çileden çıkardı. Bir sokak sakini durumu kendilerini 'Avcı Roçkolar' adlandıran avcılara durumu iletti. Bunun üzerine grup üyeleri Edebali Devlet Avlağı'nda geldiğini tespit edilen dev domuz için gerekli izinleri aldılar. Grup üyeleri sokak üzerinde bir gün domuzu beklerken, hayvan Edebali Devlet Avlağı'nda vuruldu. Ekip domuz ile bir de poz verirken, hayvanın 167 kilo olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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