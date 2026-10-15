Bilecik\'te mahalleliyi çileden çıkaran 167 kiloluk domuzu Avcı Roçkolar vurdu

Bilecik'te bir mahallede bahçelere musallat olan dev domuzu 'Avcı Roçkolar' vurdu.

Bilecik ormanlık alandan geceleri aç kaldığı için merkez Hürriyet Mahallesi Kayın Sokak üzerine inerek bahçelerdeki ekili ürünü talan eden dev domuz insanları çileden çıkardı. Bir sokak sakini durumu kendilerini 'Avcı Roçkolar' adlandıran avcılara durumu iletti. Bunun üzerine grup üyeleri Edebali Devlet Avlağı'nda geldiğini tespit edilen dev domuz için gerekli izinleri aldılar. Grup üyeleri sokak üzerinde bir gün domuzu beklerken, hayvan Edebali Devlet Avlağı'nda vuruldu. Ekip domuz ile bir de poz verirken, hayvanın 167 kilo olduğu öğrenildi.