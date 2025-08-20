Bilecik\'te Orman Kontrolleri Sürüyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde orman varlığının korunması amacıyla orman emvali kontrolleri aralıksız sürdürülüyor.

Pazaryeri Orman İşletme Şefliği ekipleri, Dereköy, Karaköy ve Yüksek Hızlı Tren (YHT) köprüsü güzergahında gerçekleştirdikleri denetimlerde, orman ürünlerinin mevzuata uygun şekilde taşınıp taşınmadığını titizlikle kontrol etti. Yetkililer, orman kaynaklarının korunması için denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini vurgularken, kaçak ve usulsüz taşımacılığa karşı "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket edildiğini belirtti. Yapılan açıklamada, sürdürülen sıkı denetimlerin, hem mevcut ormanların korunmasına hem de doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılmasına önemli katkı sağladığı ifade edildi. - BİLECİK