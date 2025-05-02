Bilecik'te Orman Yangınlarına Karşı Yeni Helikopter - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik'te Orman Yangınlarına Karşı Yeni Helikopter

Bilecik\'te Orman Yangınlarına Karşı Yeni Helikopter

Vali Aygöl, Bilecik'teki orman yangınlarıyla mücadelede yeni bir helikopterle hızlı müdahale sağlandığını belirtti.

02.05.2025 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, orman yangınlarına karşı mücadelede yeni bir adım atıldığını söyleyerek, "Bilecik'in yüzde 57'si ormanlık alan olup, Türkiye genelinde orman envanteri açısından 9'uncu sırada yer alıyor" dedi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kente kazandırılan yangın söndürme helikopterinin kazandırılmasında Tarım ve Orman Bakanı başta olmak üzere ilgili teşkilat yöneticilerine teşekkür etti. Aygöl, "Bilecik'in yüzde 57'si ormanlık alan olup, Türkiye genelinde orman envanteri açısından 9. sırada yer alıyor. Yangınlara karşı vilayet olarak güçlü bir koordinasyon sağlanarak hızlı müdahaleler gerçekleştiriliyor. Ayrıca, her yıl milyonlarca fidan dikimiyle orman varlığı korunup artırılıyor" dedi.

Öte yandan yetkililer, helikopterin yangınlara erken müdahale sağlamasının kritik bir önem taşıdığını vurgularken, bölgedeki orman ekosisteminin korunması adına çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Yerel Haberler, Şefik Aygöl, Helikopter, bilecik, Ekonomi, Türkiye, Sağlık, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Orman Yangınlarına Karşı Yeni Helikopter - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak
İsrail’den Şam’a saldırı Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular
Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor
Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir
Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi Çocuk katillere büyük cezalar geliyor Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi! Çocuk katillere büyük cezalar geliyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ı ziyaret eden Zeybekçi’den dikkat çeken sözler TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 21:27:33. #7.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te Orman Yangınlarına Karşı Yeni Helikopter - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.