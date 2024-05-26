Bilecik'te Osmanlı Devleti'nin kurucuları Şeyh Edebali ve Osman Gazi anıldı - Son Dakika
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Bilecik'te Osmanlı Devleti'nin kurucuları Şeyh Edebali ve Osman Gazi anıldı

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Bilecik'te Osmanlı Devleti'nin kurucuları Şeyh Edebali ve Osman Gazi'yi anma ve Bilecik'in fethinin 725. yılı dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi. Mehter Takımı eşliğinde yapılan yürüyüşün ardından konuşmalar ve gösteriler gerçekleştirildi. Etkinlik, pilav ve şerbet ikramıyla sona erdi.

26.05.2024 17:44
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(BİLECİK) - Bilecik'te Osmanlı Devleti'nin kurucuları Şeyh Edebali ve Osman Gazi'yi anma ve Bilecik'in fethinin 725. yılı dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Mehter Takımı eşliğinde Bilecik Merkez Cumhuriyet Meydanı'ndan, Tevfikbey Caddesi güzergahı izlenerek Şeyh Edebali Külliyesi'ne kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Burada bir konuşma yapan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şunları söyledi:

"Biz bu şehri anlatırken; bu şehrin başta dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun şehri diye ifade ediyoruz. Aramızda çok kıymetli gençlerimiz, alp kıyafetleri giymiş çocuklarımız, yavrularımız var. Gerçekten bize büyüklerimizin öğrettiği ve bizim de onlara aktarmamız gereken çok önemli duygular var. Biz bu şehri anlatırken bu şehrin başta 'dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun şehri' diye ifade ediyoruz. Gençlerimiz şunu bilmeli ki, biz kuruluş derken neyi ifade ediyoruz? Biz kuruluş derken, Söğüt'te 40 obadan oluşan bir Beyliğin, sonra dünyanın üçte birine hükmeden ama bugünkü dünyanın hüküm anlayışının tam zıddına adaleti götüren, hizmet götüren anlayışı götüren bir ecdadın kurulduğu toprakları ifade ediyoruz. Bilecik böyle topraklar. Kuruluşun toprakları, huzurun dünyaya yayıldığı topraklar. Öbür tarafta İnönü Muharebeleri, Metristepe, İntikam Tepe oralarda ciddi mücadeleler yapıldı. Bu şehir aynı anda İstiklal Harbi'nden sonra da kuruluşun vesilesi olan şehirlerden birisi. Onun için bu memleketle, bu vatandaşlarımızla, bu milletle, Bileciklilerle gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Vali Aygöl'ün konuşmasının ardından etkinlik Mehteran Takımı'nın, kılıç kalkan ekibinin gösterisi ile devam etti. Kılıç Kuşanma Töreni'nden sonra dualar edildi. Etkinlik katılımcılara pilav ve şerbet ikramıyla sona erdi.

Bilecik\'te Osmanlı Devleti\'nin kurucuları Şeyh Edebali ve Osman Gazi anıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Osmanlı Devleti'nin kurucuları Şeyh Edebali ve Osman Gazi anıldı - Son Dakika

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