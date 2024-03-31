Bilecik\'te Oy Verme İşlemi Sorunsuz Devam Ediyor

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Türkiye genelinde olduğu gibi Bilecik'te de 31 Mart Mahalli İdari seçimleri için oy verme işlemi sorunsuz bir şekilde devam ederken, katılımın yüksel olduğu görüldü.

Kentte oy verme işlemi sabah 08.00 itibari ile başlılarken, il genelinde 699 sandıkta 140 bin 81 kişi oy kullanacak. Bilecik kent merkezinde ise 20 belediye başkan adayının yarıştığı seçimde 157 sandıkta 50 bin 401 kişi sandığa gidecek. En çok sanığın kurulduğu yer olan Bozüyük ilçesinde 178 sandıkta 56 bin 673 kişi sandığa giderken, 15 aday belediye başkanlığı için yarışalacak. En az sandığın kurulduğu İnhisar ilçesinde 6 sandıkta 872 seçmen oy kullanacak.

Katılımın yüksel olduğu görüldü

Bilecik il genelindeki okullarda oy verme işleminde uzun kuyruklar oluşurken, katılımın yüksel olduğu görüldü. - BİLECİK