Bilecik\'te park ve oyun alanlarına yeni kameriyeler yerleştirildi

28.04.2026 09:50  Güncelleme: 09:51
Bilecik Belediyesi tarafından park ve oyun alanlarına yeni kameriyeler yerleştirildi.

Bilecik Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kent genelindeki park ve oyun alanlarında yenileme ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince belediye atölyelerinde üretilen kameriyeler, Ertuğrulgazi, Beşiktaş, İstasyon ve Osmangazi mahallelerinde vatandaşların talepleri doğrultusunda belirlenen noktalara monte edildi.

Eskimiş masa ve oturma alanları yenilenerek boyandı

Çalışmalar kapsamında ayrıca eskimiş masa ve oturma alanları boyanarak yenilenirken, bakım ve onarım çalışmaları da tamamlandı. Çevrede kötü görüntü oluşturan şehir mobilyalarının yenileriyle değiştirildi. Ekipler tarafından park ve oyun alanlarında bulunan spor aletlerinin de boyanması, bakım ve yenileme işlemleri gerçekleştirildi. Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek belediye ekiplerine teşekkür etti.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve ortak kullanım alanlarını daha konforlu hale getirmek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

