Bilecik'te Personel Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Bilecik'te Personel Toplantısı Yapıldı

Bilecik\'te Personel Toplantısı Yapıldı

İl Müftüsü Ahmet Dilek başkanlığında 2025 yılı ilk personel toplantısı gerçekleştirildi.

21.01.2025 09:48
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Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek'in Koordinesinde yılın ilk personel toplantısı gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Ahmet Dilek'in başkanlığında İl Müftü Yardımcıları, Şube Müdürleri ve din görevlilerinin katıldığı 2025 yılı Ocak ayı personel toplantısı Kayıboyu toplantı salonunda yapıldı. Toplantı öncesi din görevlilerine, kuruluşundan bugüne Diyanet İşleri Başkanlığının hizmet ve faaliyetlerinin tanıtıldığı "Türkiye Yüzyılında Diyanet İşleri Başkanlığı" adlı belgesel izlettirildi. Gündemin okunmasıyla devam eden toplantıda Diyanet İşleri Başkanlığından gelen yazılar ve güncel konular değerlendirilerek görevlilerin istek ve önerilerini dinledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Personel Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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