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Bilecik'te Sabah Saatlerinde Yoğun Sis - Son Dakika
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Bilecik'te Sabah Saatlerinde Yoğun Sis

Bilecik'te sabah saatlerinde etkisini arttıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte zorluk yaşarken, polis ekipleri önlem aldı.

Bilecik\'te Sabah Saatlerinde Yoğun Sis
18.12.2023 - 11:06,
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Bilecik'te sabah saatlerinde sis etkili olurken, görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Sabah saatlerinde etkisini arttıran sis nedeniyle kara yolundaki sürücüler trafikte seyretmekte zorlandı. Özellikle Bilecik- Osmaneli kara yolu sanayi rampası ile Yüksek Hızlı Tren güzergahında sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Polis ekipleri, kentte trafiğin yoğun olduğu noktalarda olumsuzluk yaşanmaması için sürücüleri uyardı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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