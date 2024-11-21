Bilecik\'te Sinek İlaçlama Çalışmaları Devam Ediyor

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Bilecik'te vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmeleri amacıyla gerçekleştirilen sivrisinek ve karasinek larva ilaçlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve mücavir alanlarda kapsamlı ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler, birçok mahalledeki çocuk park ve bahçe alanları, sulak alanlar, rögarlar, mazgallar ve kanallar başta olmak üzere birçok noktada ilaçlama çalışması yaparak, haşere oluşumlarını engellemeye çalışıyor. Çalışmalar kapsamında birçok mahallede bulunan rögarlarda ilaçlama yapan ekipler, sağlıklı bir yaz dönemi geçirmesi için gerekli önlemleri alıyor.

Sinek çoğalmasını engellemek için bilgilendirme yapılıyor

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan çalışma ile sinek oluşumunu artıran faktörler hakkında verilen bilgilendirmede; "Çevreye atılan atıklar ve içinde biriken sular, çukur alanlar, inşaat alanları, havuz ve göllerde biriken sular sinek oluşumlarını artırıyor. Larva oluşumlarını engellemek veya azaltmak için çevre temizliğine önem vermeli, su birikintilerine yol açacak kirliliklerin temizlenmesi ve çöp konteynerlerindeki temizliğe dikkat edilmesi gerekir" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK