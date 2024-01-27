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Bilecik'te Sokak Hayvanlarına Yardım

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, eksi 10 derecede sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. Belediye ekipleri, bölgedeki sokak köpeklerini düzenli olarak besliyor.

Bilecik\'te Sokak Hayvanlarına Yardım
27.01.2024 - 10:59,  Güncelleme: 11:02
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Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin eksi 10 derecede sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.

Pazaryeri ilçesinde hava sıcaklığının gece eksi 10 dereceye kadar düşmesinin ardından Pazaryeri Belediyesi sokak hayvanları için çalışma başlattı. Pazaryeri'ni Bursa'ya bağlayan karayolunun Ahı Dağı kısmında sayıları gittikçe çoğalan sokak köpekleri belediye ekiplerince her gün periyodik olarak besleniyor. Özellikle Gümüşdere köyü ile Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi arasında çalışma yapan Pazaryeri Belediyesi ekipleri kış ayı olmasına rağmen sokak hayvanlarının bu bölgede çoğaldığını belirtti. Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in talimatıyla her gün bölgede başıboş sokak hayvanlarının yem ihtiyacı karşılanırken, Başkan Tekin, "İlçemizde kış ayı dolayısıyla sokak hayvanlarımızın yemek ihtiyacını karşılamak için ekiplerimiz durmadan çalışıyor. Özellikle mesire alanlarımızda ve Ahı dağında can dostlarımızı beslemek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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