Bilecik\'te Tarım Toplantısı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, il genelindeki Ziraat Odası başkanları, Türk Tarım Orman-Sen temsilcileri ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) yetkililerini makamında ağırladı.

Ziraat Odası Başkanlarıyla yapılan görüşmede; üreticilerin talepleri, tarımsal desteklemeler, kırsal kalkınma projeleri ve ilçelere özgü üretim potansiyelleri masaya yatırıldı. Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen başta olmak üzere Osmaneli, Gölpazarı, Yenipazar ve Pazaryeri Ziraat Odası başkanlarının katıldığı toplantıda, çiftçilerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar ve kurumlar arası iş birliğinin artırılması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca TÜRK TARIM ORMAN-SEN Bilecik İl Başkanı Emre Işık ve sendika üyeleriyle yapılan görüşmede ise, çalışanların talepleri ve sektörel gelişmeler değerlendirildi. İl Müdürü Ayvalık, sendika temsilcilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. BEBKA Genel Sekreteri Sabri Bayram ve Bilecik Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Banu Çiçek Güngördü'nün gerçekleştirdiği ziyarette ise, İl Müdürlüğü ile BEBKA arasında yürütülen mevcut iş birlikleri gözden geçirildi. Görüşmede, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ve ortak çalışmalar hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

İl Müdürü Çetin Ayvalık, yapılan tüm ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tarımsal gelişim ve bölgesel kalkınma adına iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. - BİLECİK