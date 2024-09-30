Bilecik\'te Trafik Kazası: 1 Ağır, 6 Yaralı

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Pazaryeri'nde kamyonet ile iki araç çarpıştı: 1'i ağır, 6 kişi hafif yaralandı

BİLECİK - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kamyonet ile iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 ağır, 6 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Z.B.' nın kullandığı 11 EN 264 plakalı ayçiçeği yüklü kamyonet ile 26 AIE 838 plakalı hafif ticari araç ve 26 HD 699 plakalı otomobilin karıştığı trafik kazasında kamyonet sürücüsü Z.B. ağır yararlanırken diğer araçlarda bulunan 2'si çocuk 6 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.