Bilecik\'te Trafik Sorunları Belediye Meclisine Taşındı

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AK Parti Bilecik Belediye Meclis Üyesi İbrahim Rafet Sünetci, kentte yaşanan trafik sorununu Belediye Meclisine taşırken, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Geçtiğimiz günlerde AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı ile görüştüğünde bunu dile getirmiş, alternatif yol için yapılması talep etmiş. İnşallah güzel yatırımlar olur" dedi.

Bilecik Belediyesi 'Aralık Ayı Belediye Meclis Toplantısı' Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Başkan Melek Mızrak Subaşı başkanlığında düzenlenirken, birinci oturumunda 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. AK Parti Bilecik Belediye Meclis Üyesi İbrahim Rafet Sünetci, kentte yaşanan trafik ve çöp konteynırı sorunlarını meclise taşıdı. Sünetci meclis toplantısında söz alarak, "Şehir merkezinde çöp konteynırların güzel bir görünüme gelmesi için konteynırların yerin altına alınması nasıl olur?" sorusuna Başkan Subaşı, "Çöp konteynırların yerin altına almak doğru bir fikir olsa da buna özel araçlar gerekiyor. Bir önceki dönemlerde bulu araştırdık ve bazı noktalarda denemek istedik ama çöp toplayan araçların bunun uygunluğu çok önemli. Biz mahalle muhtarlarımızla ne zaman toplantı yapsak en büyük sorunları çöp konteynırları. Bunların değişmesini talep ediyor. En çık sıkıntı ya öp kokuyor yada çöp konteynırları delik. Bunların en kısa zamanda değişmesi lazım. Bunu Bilecik Belediyeler Birliğin sağlaması lazım. Biz Bilecik olarak bunun parasını ödüyoruz. Bu yüzden bir alamıyoruz. Sizin vesileniz ile buradan birliğe sesleniyorum, Bilecik çöp konteynırları çok kötü, çok yetersiz, bu yüzden bazı noktalarda çöpler çok hızlı birikiyor. Özellikle ayrışmalar olan çöp konteynırları yetersiz. Belki onlar değişse belli aralıkla yıkansa bu kötü görüntüde son bulur" dedi.

"Bazı noktalarda kaldırımlarımız çok geniş, bazı noktalarda orta refüjlerimiz çok geniş"

AK Parti Bilecik Belediye Meclis Üyesi İbrahim Rafet Sünetci, diğer bir sorusunun da kentte trafik çilesi olduğunu bununla ilgili bir kurumların bir çalışması olup olmadığı sordu. Bu soruya Başkan Subaşı, "Trafik sorunu bizim valilik toplantılarında en çok dile getirdiğimiz sorun. Bizi en çok rahatsız eden gündem bu. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı ile görüştüğünde bunu dile getirmiş, alternatif yol için. Bu karayolların devlet yardımı ile yapılacak bir süreçtir. Ciddi maliyetleri vardır. Bu yatırımların yapılması ilimize yapılması bizleri de mutlu eder. Bizlerde kaldırım ve orta refüjünü ölçüleri aldırdık ve bizde bir sürece girdik. Bazı noktalarda kaldırımlarımız çok geniş, bazı noktalarda orta refüjlerimiz çok geniş. Yolu açacağız ama Hamsu Köprüsünde yüne bir daralmaya giriyor. Onca buranın çözümünü bulmamız lazım. Hepimizin bunaldığı bir nokta. Hep birlikte bir çözüm bulmamız lazım. Bazı noktalarda battı çıktı ile bu sorunun çözüleceğini inanıyorum" dedi.

"Park yasak ama takip edilmesi lazım"

Subaşı, açıklamasının devamında Atatürk Bulvarı üzerinde geçen yıl Trafik Komisyonu tarafından park yasağı kararı alındığı anlatarak, "Atatürk Bulvarı üzerinde geçtiğimiz yıl Trafik Komisyonu tarafından park yasağı geldi. Hamsu Köprüsü üzerinde olmak üzere parklar devam ediyor. Yanına bir arkadaşım dörtlülerini yakıp park ediyor ve trafik tek şeride düşüyor. Akşam saatleri mesai ve okul çıkışları çok sıkıntı. Burada trafik ekipleri daha sıkı bir denetim yapması gerekiyor. Geçtiğimiz yıl bununla ilgili bakanlığa projelerimiz vermiştik. O zaman deprem çok tazeydi bakan beyde bütün yatırımların o bölgeye yapılacağı söylemişti. Bu projelerimizi yenileceğiz" dedi. - BİLECİK