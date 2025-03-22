Bilecik'te Yangın: Ahşap Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Bilecik'te çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi

BİLECİK - Bilecik'in çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale gelirken bitişiğindeki diğer evin de çatısında hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy de Arif Aker'e ait ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken hemen bitişiğindeki evin çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bilecik, Bozüyük ve Pazaryeri belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucunda yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Bitişiğindeki evin çatısında ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle alakalı soruşturma başlatıldı.