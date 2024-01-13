Bilecik\'te Yıldız Kız Voleybol Müsabakaları 3\'üncülük Final Maçları Tamamlandı

Bilecik'te oynanan Yıldız Kız Voleybol Müsabakaları 3'üncülük final maçları tamamlandı.

Bilecik Atatürk Spor Salonu'nda oynanan Yıldız Kız Voleybol Müsabakaları 3'üncülük final maçları tamamlanarak ödüller sahibini buldu.

Müsabakalarda Söğüt Ertuğrulgazi Ortaokulu kız voleybol takımı 1'inci olarak kupanın sahibi oldu. Söğüt Ertuğrulgazi Ortaokulu voleybol takımını müsabakalara hazırlayan antrenör Serdar İltir, "Okulumuzda kapalı spor salonumuzun olmamasına rağmen geçen yıl Futsal İl Şampiyonu bu yıl da Voleybol Yıldız Kız İl Şampiyonu olma başarısı gösteren sporcularımı bana bu gururu yaşattıkları için tebrik ediyorum. İlimizi Türkiye Finallerinde en güzel şekilde temsil etmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Tüm destek veren paydaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 2'inci, Bozüyük Meliha Ercan Ortaokulu 3'üncü ve Söğüt Orhangazi İmam Hatip Okulu 4'üncü olarak müsabakayı tamamladı.

Ödülleri takdim eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK