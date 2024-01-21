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Bilecik'teki işçiler, MESS ile imzalanan toplu iş sözleşmesini coşkuyla karşıladı - Son Dakika
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Bilecik'teki işçiler, MESS ile imzalanan toplu iş sözleşmesini coşkuyla karşıladı

Bilecik'teki Demisaş ve Accuride Wheels fabrikalarında çalışan işçiler, MESS ile imzalanan toplu iş sözleşmesini alkışlar ve sloganlar eşliğinde kutladı. Birleşik Metal İş Sendikası Eskişehir Şubesi Başkanı Recai Büyükbeyhan, sözleşmenin detaylarını açıklarken, ilk 6 aylık zamın yüzde 98'e getirildiğini ve ikinci 6 aylık zamın yüzde 30 olarak belirlendiğini söyledi. Ayrıca, toplu sözleşmede yer almayan yeni maddelerin de eklendiği belirtildi.

21.01.2024 - 14:59,
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GÖKAY ŞİMŞEK

Birleşik Metal İş Sendikası'nda örgütlü Bilecik'teki işçiler, MESS ile imzalanan toplu iş sözleşmesini coşkuyla karşıladı. Birleşik Metal İş Sendikası Eskişehir Şubesi Başkanı Recai Büyükbeyhan, "İlk 6 aylık zam ortalamada yüzde 98'e getirildi. İkinci 6 aylık zam yüzde 30 olarak belirlendi. Yani enflasyonun 23 - 24 çıkacağı hesaplanarak toplu olarak belirlendi" dedi.

Bilecik'te Demisaş ve Accuride Wheels fabrikalarının önünde toplanan işçiler, alkışlar ve sloganlar eşliğinde MESS ile imzalanan toplu iş sözleşmeni kutladı.

"İLK 6 AYLIK ZAM ORTALAMADA YÜZDE 98'E GETİRİLDİ"

Birleşik Metal İş Sendikası Eskişehir Şubesi Başkanı Recai Büyükbeyhan, imzalanan toplu iş sözleşmene ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Toplu sözleşmeyi İmzaladık. Detayları biliyorsunuz. Ana maddelerini açıklayayım, ilk 6 aylık zam ortalamada yüzde 98'e getirildi. İkinci 6 aylık zam yüzde 30 olarak belirlendi. Yani enflasyonun 23 - 24 çıkacağı hesaplanarak toplu olarak belirlendi. Yüzde 30'un üzerine çıkarsa da koruma olarak önlem alınacak. Üçüncü 6 ay enflasyon artı yüzde 3, dördündü 6 ayda enflasyon. Bir de arkadaşlar Toplu Sözleşmede olmayan yeni maddeler ilave edildi. Anaokulunda çocuğu olanlar için 2 bin lira gibi anaokulu yardımı bir para alındı. Sünnet düğünü yapanlar için 2 gün sünnet düğünü izni alındı. 3 Dünya Engelliler Günü'nde engelli arkadaşlara 1 gün izin verilmesi kararlaştırıldı."

Bilecik\'teki işçiler, MESS ile imzalanan toplu iş sözleşmesini coşkuyla karşıladı
Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Bilecik'teki işçiler, MESS ile imzalanan toplu iş sözleşmesini coşkuyla karşıladı - Son Dakika
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