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GÖKAY ŞİMŞEK

Birleşik Metal İş Sendikası'nda örgütlü Bilecik'teki işçiler, MESS ile imzalanan toplu iş sözleşmesini coşkuyla karşıladı. Birleşik Metal İş Sendikası Eskişehir Şubesi Başkanı Recai Büyükbeyhan, "İlk 6 aylık zam ortalamada yüzde 98'e getirildi. İkinci 6 aylık zam yüzde 30 olarak belirlendi. Yani enflasyonun 23 - 24 çıkacağı hesaplanarak toplu olarak belirlendi" dedi.

Bilecik'te Demisaş ve Accuride Wheels fabrikalarının önünde toplanan işçiler, alkışlar ve sloganlar eşliğinde MESS ile imzalanan toplu iş sözleşmeni kutladı.

"İLK 6 AYLIK ZAM ORTALAMADA YÜZDE 98'E GETİRİLDİ"

Birleşik Metal İş Sendikası Eskişehir Şubesi Başkanı Recai Büyükbeyhan, imzalanan toplu iş sözleşmene ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Toplu sözleşmeyi İmzaladık. Detayları biliyorsunuz. Ana maddelerini açıklayayım, ilk 6 aylık zam ortalamada yüzde 98'e getirildi. İkinci 6 aylık zam yüzde 30 olarak belirlendi. Yani enflasyonun 23 - 24 çıkacağı hesaplanarak toplu olarak belirlendi. Yüzde 30'un üzerine çıkarsa da koruma olarak önlem alınacak. Üçüncü 6 ay enflasyon artı yüzde 3, dördündü 6 ayda enflasyon. Bir de arkadaşlar Toplu Sözleşmede olmayan yeni maddeler ilave edildi. Anaokulunda çocuğu olanlar için 2 bin lira gibi anaokulu yardımı bir para alındı. Sünnet düğünü yapanlar için 2 gün sünnet düğünü izni alındı. 3 Dünya Engelliler Günü'nde engelli arkadaşlara 1 gün izin verilmesi kararlaştırıldı."