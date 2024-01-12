Bilecik\'teki Trafik Karmaşası Sürücüleri Çileden Çıkarıyor

Bilecik'te her gün yüzlerce aracın geçtiği Osmaneli karayolu üzerinde bulunan 1. OSB Kavşağı'ndaki trafik karmaşası sürücüleri çileden çıkarıyor.

Bilecik kent merkezinden üniversite ve 2. OSB istikametini günde yüzlerce araç kullanırken, 1. OSB Kavşağı'na trafik karmaşası sürücüler çileden çıkarıyor. Özellikle bu bölgeye yapılan bir özel okulda sabah giriş ve akşam çıkışlarında oluşan yoğunluk bu kavşakta trafik ışığı bulunmaması sebebiyle muhtemel bir feci kazaya davetiye çıkarıyor. Sürücüler bu bölgeye trafik ışığı konulmasını isterken, her gün tehlike altında olduklarını dile getirdiler.

Araçlar bu yolu kullanıyor

Öte yandan veliler iste okulun bulunduğu dik bir bayır olan Şeyh Edebali Bulvarı'nı yüksek tonajlı tır ve kamyonların kullandığı söyleyerek, "Allah korusun tır ve kamyonların freni patlaması halinde bir facia yaşanabilir" dediler. - BİLECİK