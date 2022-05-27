Bilecik'ten Van'a gönül köprüsü kuruldu - Son Dakika
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Bilecik'ten Van'a gönül köprüsü kuruldu

27.05.2022 11:16
Bilecik'ten Van'a gönül köprüsü kuruldu

Bilecik Belediyesi tarafından Van Erciş Belediyespor oyuncuları için hazırlanan spor malzemelerinden oluşan destek paketi, kargo yoluyla gönderildi.

Bilecik Belediyesi tarafından Van Erciş Belediye spor oyuncuları için hazırlanan spor malzemelerinden oluşan destek paketi, kargo yoluyla gönderildi.

Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Takım Antrenörü Barış Avcı'nın 'Başkanım bu güzel çocuklarımızı madde bağımlılığı ve terörden uzak tutmak için uğraşıyoruz. Bu konuda bize yardımcı olursanız seviniriz' şeklindeki isteğini geri çevirmedi. Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan futbol topu, ayakkabı, çorap, futbol giysileri ve şapkalardan oluşan paket, kargo yoluyla gönderildi.

Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Bilecik ile Van Erciş Belediyespor arasında kurulan sevgi bağından duyduğu mutluluğu belirterek, "Sağ olsun Erciş Belediyespor Antrenörü Barış Avcı'nın çocukları ve gençleri güzel aktivitelere yönlendirmesindeki gayretini gördük. Kendisi bizim de böyle güzel bir çalışmaya ortak olmamızı istedi. Biz de bu anlamda hazırlanan paketi kendilerine gönderdik. Bütün çocuklarımıza güzelliklerle iç içe oldukları bir yaşam diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Bilecik'ten Van'a gönül köprüsü kuruldu
Bilecik'ten Van'a gönül köprüsü kuruldu

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'ten Van'a gönül köprüsü kuruldu - Son Dakika


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