Bilecik Üniversitesi\'nden Sürdürülebilir Proje

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı çerçevesinde desteklenmeye hak kazanan "ECO-STONE: Doğal Taş Endüstrisinde Çevre Dostu ve Sürdürülebilir Uygulamalar" başlıklı uluslararası projeye ortak olarak katılacak.

2025 yılı 1. çağrı döneminde İspanya Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen ve toplam 60 bin Euro bütçeye sahip olan proje, doğal taş sektöründe çevreci üretim yöntemlerinin teşvik edilmesini, dijital teknolojilerin entegrasyonunu ve sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaştırılmasını hedefliyor. 1 Kasım 2025 tarihinde başlaması planlanan ve 18 ay sürecek olan ECO-STONE projesi kapsamında, uluslararası ortaklarla birlikte çeşitli toplantılar, işbaşı gözlem çalışmaları, analiz raporları, el kitapları ve tanıtım materyalleri hazırlanacak. Proje kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, dijital teknolojilere dayalı harmanlanmış eğitim içerikleri geliştirecek, çevrim içi öğrenme yönetim sistemleri kuracak ve doğal taş sektöründe sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak. Üniversite adına proje yürütücülüğünü Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emre Dandıl üstleniyor. Projenin koordinatörlüğünü İspanya'dan Centro Tecnolgico del Mrmol y la Piedra yürütürken, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin yanı sıra Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası, Romanya'dan Romania Green Building Council ve İspanya'dan Areniscas Rosal S.A. da proje ortakları arasında yer alıyor. Bu güçlü iş birliği sayesinde, proje yalnızca akademik ve teknolojik katkılar sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda doğal taş sektörünün çevresel ve dijital dönüşümüne uluslararası düzeyde yön verecek bir platform oluşturacak.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, üniversitenin uluslararasılaşma vizyonuna dikkat çekerek, "Üniversitemiz, bölgesel gücünü uluslararası projelerle pekiştiriyor. ECO-STONE projesi ile hem doğal taş sektörünün sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak hem de dijital dönüşüm konusundaki birikimimizi Avrupa çapında paylaşıma açacağız. Bu tür projelerde yer almak, öğrencilerimize ve akademik kadromuza yeni fırsatlar sunarken, bölge sanayimizle olan iş birliğimizi de güçlendirmektedir" dedi. - BİLECİK