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Bilecik Valisi Şefik Aygöl kurban vekaletini Türk Kızılay Bilecik Şubesine bağışladı.

Konu hakkında Türk Kızılay Bilecik Şubesince yapılan açıklamada, "Bu yıl Türkiye, Gazze ve 19 ülkedeki ihtiyaç sahipleri için toplam 130 bine yakın vekaletle kurban kesmeyi hedefleyen Kızılay, Gazze'deki çatışma mağdurlarına yönelik de ayrı planlama yaptı. Et ve Süt Kurumu başta olmak üzere Türkiye'nin en büyük tedarikçilerinin iş birliğiyle kesilip konserve yapılacak kurbanlardan elde edilecek kavurma konserveleri "iyilik gemileri" vasıtasıyla Gazze'ye de gönderilecek. Kızılay'ın bir başka önceliği de Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği afetzedeler olacak. Kavurma konservelerinin ağırlıklı bölümü deprem bölgesindeki ailelere dağıtılacak. Kızılay, kurban paylarından ülke genelindeki aşevlerinde ise sıcak yemek yapacak" denildi. - BİLECİK