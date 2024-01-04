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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehit Mevlüt Kurt'un vefat eden babasının ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehit Mevlüt Kurt'un vefat eden babasının ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, 1983 yılında Malatya'da şehit düşen polis memuru Mevlüt Kurt'un babası Ahmet Kurt'un vefatı üzerine aileye taziye ziyaretinde bulundu. Vali Aygöl, kederli aileye başsağlığı dileyerek yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehit Mevlüt Kurt\'un vefat eden babasının ailesine taziye ziyaretinde bulundu
04.01.2024 - 11:24,  Güncelleme: 11:24
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehit Mevlüt Kurt'un vefat eden babasının ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

1983 yılında Malatya'da şehit düşen polis memuru Mevlüt Kurt'un babası Ahmet Kurt'un vefatı üzerine Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl aileye taziye ziyaretinde bulundu. Üzüntülerini dile getiren Vali Aygöl, kederli aileye başsağlığı dileyerek yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehit Mevlüt Kurt'un vefat eden babasının ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika


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