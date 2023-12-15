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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, siyasi parti il başkanları ile bir araya geldi - Son Dakika
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, siyasi parti il başkanları ile bir araya geldi

Vali Şefik Aygöl, Bilecik Polis Evinde siyasi parti il başkanları ile 2024 yerel seçimleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Aygöl, seçimlerin huzurlu bir ortamda geçmesi için herkesin sorumluluk sahibi olması gerektiğini vurguladı ve huzur ve beraberlikten yana olduklarını belirtti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, siyasi parti il başkanları ile bir araya geldi
15.12.2023 - 16:48,
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, siyasi parti il başkanları ile bir araya geldi.

Vali Şefik Aygöl, Bilecik Polis Evinde siyasi parti il başkanları ile bir araya gelerek 2024 yerel seçimleri ele aldı. Vali Aygöl, "2024 yerel seçimlerin huzurlu bir ortamda geçmesi için sorumluluk sahibi herkesin üzerine düşen vazifeyi yerine getireceğine inancım tam. Her zaman huzur ve beraberlikten yanayız. O parti, bu parti yok. Bizler burada ayrışmayacağız, barışacağız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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