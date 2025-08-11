Bilecik Valisi, Yeni Jandarma Komutanlarını Kabul Etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik'te göreve yeni başlayan jandarma komutanlarını makamında kabul etti.

Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Yusuf Aslan ile Bilecik İl Jandarma Komutanlığı görevine başlayan Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, Vali Faik Oktay Sözer'i ziyaret etti. Komutanlarla bir süre görüşen Vali Sözer, Bilecik'in güvenliği ve huzuru için yapılan çalışmalarda koordinasyonun önemine değindi. Valilik makamında gerçekleşen kabulde Vali Sözer, yeni görevlerine başlayan komutanlara 'hayırlı olsun' temennisinde bulunarak başarılar diledi. - BİLECİK