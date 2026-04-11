Bilecikli Sporcular, Eskişehir'de Başarı Elde Etti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecikli Sporcular, Eskişehir'de Başarı Elde Etti

11.04.2026 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecikli sporcular, Eskişehir'deki bölge finallerinde önemli dereceler kazanarak İstanbul finaline katıldı.

Bilecikli sporcular, Eskişehir'de düzenlenen 'Decathlon Türkiye'nin En Hızlısı' Bölge Finallerinde önemli dereceler elde etti.

Eskişehir'de gerçekleştirilen 'Decathlon Türkiye'nin En Hızlısı' Bölge Finallerine katılan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, farklı kategorilerde başarı elde etti. 2015 doğumlu erkekler kategorisinde yarışan Şehzad Vafa, sergilediği performansla bölge şampiyonu olarak final yarışmasına katılma hakkı kazandı. Aynı organizasyonda 2013 doğumlu erkekler kategorisinde mücadele eden bir diğer Bilecikli sporcu Sinan Mert Erbay ise bölge üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Elde edilen derecelerle Bilecik'i gururlandıran sporcuların, 21 Nisan 2026 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek final yarışmalarında mücadele edeceği belirtildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Genç sporcularımızın elde ettiği bu başarılar bizleri gururlandırıyor. Şehzad Vafa'nın final yarışmasında ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 13:09:23. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.