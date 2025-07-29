Bilecikli Sporculardan ANALİG\'de Başarı

Afyonkarahisar'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Müsabakalarında Bilecikli sporcular önemli başarılara imza attı.

Yarışmalarda Bilecikli sporculardan Elifsu Durak, 50 metre serbest ve 100 metre kelebek kategorilerinde iki ayrı bronz madalya kazanarak dikkat çekti. Zehra Zeren Öztürk ise; 50 metre kurbağalama yarışında üçüncülük elde ederek kürsüye çıkan bir diğer sporcu oldu. Ayrıca 14 yaş kız takımı 4x50 karışık bayrak yarışında dördüncü olarak önemli bir başarı daha kazandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, müsabakalarda dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, "Genç sporcularımızı göstermiş oldukları azim ve başarıdan dolayı kutluyorum. Onlarla gurur duyuyoruz. Bu başarılar ilimizde sporun geliştiğinin ve geleceğe umutla baktığımızın göstergesidir" dedi. - BİLECİK