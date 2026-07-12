Bilim Şahinbey'e TÜBİTAK'tan ödül - Son Dakika
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Bilim Şahinbey'e TÜBİTAK'tan ödül

Bilim Şahinbey\'e TÜBİTAK\'tan ödül
12.07.2026 09:45
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Şahinbey Belediyesi'nin çocukları ve gençleri bilimle buluşturan vizyon projesi Bilim Şahinbey, 5. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'nde TÜBİTAK tarafından "En Çok Atölye Etkinliği Gerçekleştiren Bilim Merkezi" ödülüne layık görüldü.

Şahinbey Belediyesi'nin çocukları ve gençleri bilimle buluşturan vizyon projesi Bilim Şahinbey, 5. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'nde Türkiye'nin başarılı bilim merkezleri arasında yer aldı. Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen zirvede Bilim Şahinbey, TÜBİTAK tarafından verilen "En Çok Atölye Etkinliği Gerçekleştiren Bilim Merkezi" ödülünün sahibi oldu.

Bilim Şahinbey'e TÜBİTAK'tan ödül

BİLİM VE TEKNOLOJİYE YATIRIM ÖDÜL GETİRDİ

Şahinbey Belediyesi, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiği projelerle başarılarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye'nin farklı illerinden bilim merkezlerinin katıldığı 5. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'nde Bilim Şahinbey, yıl boyunca gerçekleştirdiği yoğun atölye çalışmalarıyla "En Çok Atölye Etkinliği Gerçekleştiren Bilim Merkezi" ödülüne layık görüldü.

Ödül, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın tarafından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na takdim edildi. Bilim merkezinin ulaştığı başarı, gençlerin bilim ve teknolojiyle buluşmasına yönelik sürdürülen çalışmaların önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Bilim Şahinbey'e TÜBİTAK'tan ödül

TAHMAZOĞLU: BU GURUR ŞAHİNBEY'İN VE GENÇLERİMİZİN

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bilim ve teknoloji alanındaki yatırımların kararlılıkla süreceğini belirtti. Tahmazoğlu, "5'inci Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'ne katıldık. Bilim ve teknolojinin geleceğine yön verecek önemli başlıkların ele alındığı zirvede, Bilim Şahinbey olarak 'En Çok Atölye Etkinliği Gerçekleştiren Bilim Merkezi' ödülünü TÜBİTAK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Orhan Aydın'ın elinden almanın gururunu yaşadık. Bu anlamlı organizasyonun ülkemiz ve bilim dünyamız adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

BİNLERCE ÖĞRENCİ BİLİMLE BULUŞUYOR

Bilim Şahinbey'de yıl boyunca robotik kodlama, yapay zekâ, astronomi, matematik, deney, teknoloji ve tasarım atölyeleri düzenleniyor. Binlerce öğrenci uygulamalı eğitim alma fırsatı bulurken, çocuklar ve gençler bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeye, üretmeye, araştırmaya ve keşfetmeye teşvik ediliyor.

Haber: Mehmet Güngördü

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Son Dakika Yerel Bilim Şahinbey'e TÜBİTAK'tan ödül - Son Dakika

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