'Bilinçli Toplum Duyarlı Elazığ' Projesi sürüyor - Son Dakika
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'Bilinçli Toplum Duyarlı Elazığ' Projesi sürüyor

18.03.2022 15:08
'Bilinçli Toplum Duyarlı Elazığ' Projesi sürüyor

Elazığ'da 'Bilinçli Toplum Duyarlı Elazığ' Projesi çalışmaları sürüyor.

Elazığ'da 'Bilinçli Toplum Duyarlı Elazığ' Projesi çalışmaları sürüyor.

Bilinçli Toplum Duyarlı Elazığ' Projesi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince toplam 463 kişiye, KADES, 112 acil çağrı hattı, iletişim yoluyla dolandırıcılık, En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi, bilinçli internet kullanımı, HAYDİ çalışmaları anlatıldı.

Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Ahmet Kabaklı Erkek Öğrenci Yurdu ile İzzetpaşa Kız Öğrenci Yurdunda kalan bin 525 öğrenciye de genel güvenlik, 112 acil çağrı hattı, bilinçli internet kullanımı, SİBERAY ve UYUMA, narko gençlik, bilgilendirme ve önleme faaliyetleri aktarıldı. İyiliğe Koşanlar, Harput ve Gazi anaokullarında eğitim gören 413 öğrenciye ise trafik kuralları, kişisel ve genel güvenlik ve 112 acil çağrı merkezi konularında, bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapılarak tanıtıcı broşürler dağıtıldı. - ELAZIĞ

'Bilinçli Toplum Duyarlı Elazığ' Projesi sürüyor
'Bilinçli Toplum Duyarlı Elazığ' Projesi sürüyor
'Bilinçli Toplum Duyarlı Elazığ' Projesi sürüyor

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Toplum Destekli Polislik, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Bilinçli Toplum Duyarlı Elazığ' Projesi sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Bilinçli Toplum Duyarlı Elazığ' Projesi sürüyor - Son Dakika
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