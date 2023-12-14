Bin 300 profesyonel sporcu Gazi Yarı Maratonu\'nda ter dökecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde düzenlenen 5. Gazi Yarı Maratonu için geri sayım başladı.

Antep Savunmasında şehit düşen 6 bin 317 şehidin hatırasını yaşatmak ve "Spor Şehri Gaziantep" hedefiyle spor kültürün kent genelinde arttırılması adına düzenlenecek 5. Gazi Yarı Maratonu'na sayılı günler kaldı.

17 Aralık'ta toplamda 3 kategoride düzenlenecek ve 10.12.2023 Pazar günü kayıt başvurularının tamamlandığı maraton kapsamında uluslararası profesyonel sporcularında yer alacağı 21K ve 10K parkur şartlarında toplamda bin 300 kişi ter dökecek.

Maraton dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapanacak

Maraton dolayısıyla pazar günü, Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı, Dere Kenarı Caddesi, Şirvani Cami Sokak, Lale Paşa Caddesi, Keçehane Caddesi, İstasyon Caddesi, Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Gazi Muhtar Paşa Bulvarı, Zübeyde HanIm Bulvarı, Bahriye Üçok Bulvarı, Abdulkadir Aksoy Bulvarı, Üniversi Bulvarı, Burç Kavşağı, Milli Egemenlik Caddesi, Ordu Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Şehit Yusuf Erin Caddesi saat 08.00 ile 12.00 arasında araç trafiğine kapalı olacak.

Protokol açılış konuşmaları sonrasında saat 09.45'te 21K, saat 10.00'da ise 10K koşusu start alırken Büyükşehir Belediyesi önünden ise saat 10.00'da spora gönül veren vatandaşların katılımıyla Halk Yürüyüşü yapılacak. 21K ve 10K kategorilerinde yarışan sporculara yarışmanın sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve il protokolü üyelerinin katılımıyla ödülleri verilecek. - GAZİANTEP