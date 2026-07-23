(BALIKESİR) -Haber: Sefer TALAY

Burhaniye Belediyesi tarafından "Bin Yıllık Tarihten Bin Yıllık Kitaba" temasıyla bu yıl 7'ncisi düzenlenen Burhaniye Kitap Fuarı başladı.

Burhaniye Ören Meydanı'nda başlayan 7. Burhaniye Kitap Fuarı yüzlerce vatandaşı buluşturdu. Açılışta saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl ve Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler birer konuşma yaptı. Konuşmalardan sonra açılış kurdelesinin kesilmesiyle birlikte vatandaşlar kitap fuarını gezdi.

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl yaptığı konuşmada, "Fuara katılanlara teşekkür ediyorum. Ben de kitap fuarlarının birinde bir kitap imzalamak ve bir söyleşiye katılmak üzere gelmiştim. O günden bu yana Burhaniye çok gelişmiş. Çok önemli mesafe kat etmiş. Bunu iftaharla gördüm ve çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de "Bu yıl 7'nci defa düzenlediğimiz kitap fuarımıza hoş geldiniz. Bugün sadece bir kitap fuarını değil, aynı zamanda Burhaniye'nin kültür hafızasını ve geleceğe dair umutlarını hep beraber büyütüyoruz" dedi.

Fuar kapsamında, 22-26 Temmuz arasında yüzlerce yayınevi ile çok sayıda yazar, şair, akademisyen ve sanatçının yanı sıra paneller, söyleşiler, imza günleri, tiyatro gösterileri, dinletiler ve açık hava sinemaları dört farklı noktada vatandaşlarla buluşacak. Bu yılın onur konuğu ise çağdaş Türk edebiyatının önemli şairlerinden Şükrü Erbaş olacak.